Премьер-министр Италии Джорджия Мелони доказала свою приверженность Украине
2022-10-25 16:29
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони продолжает заверять свою страну в полной поддержке Украины в войне против российского агрессора.
В своем правительственном заявлении после вступления в должность политик правого толка заявила, что Италия, как часть Атлантического альянса, будет и впредь надежно стоять на стороне Киева.
«И не только потому, что мы не можем мириться с агрессивной войной и нарушением территориального единства суверенного государства», — сказал Мелони, - «Но также и потому, что только так мы сможем наилучшим образом защитить наши национальные интересы».
«Поддавшись путинскому шантажу, проблема не решится, а усугубится», — сказала она.
Опубликовано: Тарас Медведев
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