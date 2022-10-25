Премьер-министр Италии Джорджия Мелони доказала свою приверженность Украине

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони продолжает заверять свою страну в полной поддержке Украины в войне против российского агрессора.

В своем правительственном заявлении после вступления в должность политик правого толка заявила, что Италия, как часть Атлантического альянса, будет и впредь надежно стоять на стороне Киева.

«И не только потому, что мы не можем мириться с агрессивной войной и нарушением территориального единства суверенного государства», — сказал Мелони, - «Но также и потому, что только так мы сможем наилучшим образом защитить наши национальные интересы».

«Поддавшись путинскому шантажу, проблема не решится, а усугубится», — сказала она.