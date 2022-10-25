Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс будет получать ежегодную пенсию в £115 тысяч

Лиз Трасс проработала на должности Премьер-Министра Великобритании рекордных 45 дней.

Все бывшие премьер-министры имеют право на получение денег в рамках пособия по расходам на выполнение общественных обязанностей (PDCA).

В законах страны минимальный срок службы для получения права на пожизненные выплаты не указан.

Несмотря на то, что Трусс пробыла в должности чуть более пяти недель, она имеет право на ежегодную сумму до конца своей жизни.

Это не прямая заработная плата, а скорее пособие, которое они могут потребовать для покрытия расходов на оплату поездок, персонала и офисов, которые могут потребоваться им в связи с их особым положением в общественной жизни.

Все бывшие премьер-министры могут претендовать на пособие.

Многие британские политики призвали ее отказаться от этих выплат.