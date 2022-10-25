2 человека погибли в результате стрельбы в средней школе Сент-Луиса; стрелок мертв
ооруженный бывший ученик ворвался в среднюю школу Сент-Луиса в понедельник утром, предупредив: “Вы все умрете!”, Прежде чем смертельно застрелил учителя и девочку-подростка и ранил еще семерых.
Нападение сразу после 9 часов утра в Центральной средней школе изобразительных и исполнительских искусств вынудило учеников забаррикадировать двери и забиться в углы классов, выпрыгнуть из окон и выбежать из здания в поисках безопасности.
Одна запуганная девушка сказала, что она была лицом к лицу со стрелком, прежде чем его пистолет, по-видимому, заклинило, и она смогла выбежать.
Выступая на пресс-конференции в понедельник днем, начальник полиции Майкл Сэк опознал стрелявшего как 19-летнего Орландо Харриса, который окончил школу в прошлом году.
Сак сказал, что мотив все еще расследуется, но “есть подозрения, что у него может быть какое-то психическое заболевание”. По словам Сака, позже следователи обыскали дом Харриса.
Опубликовано: Антон Райт
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