Bosch запустила первую линию производства электродвигателей в США

2022-10-25 16:49

Крупный немецкий поставщик автозапчастей и производитель электроинструмента компания Bosch начала производство электродвигателей в США.

Первая линия производства на заводе в Чарльстоне (Южная Каролина) запущена, сообщила компания во вторник. 

Для расширения локации Bosch планирует инвестировать около 260 миллионов долларов к 2025 году. 

Производство электродвигателей предназначено для местного рынка, сообщила пресс-секретарь Bosch. Запущенное производство обслуживает американского производителя электромобилей Rivian. 

Однако в будущем могут быть поставлены и другие производители, отметили в компании.
 

Опубликовано: Тарас Медведев