Bosch запустила первую линию производства электродвигателей в США
2022-10-25 16:49
Крупный немецкий поставщик автозапчастей и производитель электроинструмента компания Bosch начала производство электродвигателей в США.
Первая линия производства на заводе в Чарльстоне (Южная Каролина) запущена, сообщила компания во вторник.
Для расширения локации Bosch планирует инвестировать около 260 миллионов долларов к 2025 году.
Производство электродвигателей предназначено для местного рынка, сообщила пресс-секретарь Bosch. Запущенное производство обслуживает американского производителя электромобилей Rivian.
Однако в будущем могут быть поставлены и другие производители, отметили в компании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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