Bosch запустила первую линию производства электродвигателей в США

Крупный немецкий поставщик автозапчастей и производитель электроинструмента компания Bosch начала производство электродвигателей в США.

Первая линия производства на заводе в Чарльстоне (Южная Каролина) запущена, сообщила компания во вторник.

Для расширения локации Bosch планирует инвестировать около 260 миллионов долларов к 2025 году.

Производство электродвигателей предназначено для местного рынка, сообщила пресс-секретарь Bosch. Запущенное производство обслуживает американского производителя электромобилей Rivian.

Однако в будущем могут быть поставлены и другие производители, отметили в компании.

