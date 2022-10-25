Le Figaro: в отношениях Германии и Франции назревает раскол

Le Figaro сообщило, что между Францией и Германией назревают серьезные разногласия.

25 октября обозреватель издания Le Figaro Пьер Авриль сообщил, что отношения между Францией и Германией все больше ухудшаются из-за внешнеполитических разногласий.

Авриль утверждает, что Берлин все больше сосредотачивается на внутренних экономических проблемах и союз с Францией больше не считается ключевым во внешней политике для Германии, которая все больше склоняется к поддержке антироссийских стремлений восточноевропейских стран.

Автор утверждает, что Германия поддержала идею о расширении ЕС на восток, тогда как Франция выступает за развитие "жёсткой основы", в которую будут входить страны, которые привержены усилению интеграции.