Байден не смог выговорить имя нового премьер-министра Великобритании
2022-10-25 17:05
Байден опозорился, пытаясь выговорить имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
25 октября британская газета The Daily Telegraph сообщила, что президент Соединённых Штатов Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию во время поздравления Риши Сунака с избранием на пост премьер-министра Соединённого Королевства.
Байден назвал нового британского премьера Раши Сануком, во время своей речи по случаю индийского праздника Дивали в Белом доме, подчеркнув что впервые потомку иммигрантов из Индии удалось занять высший политический пост в государстве.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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