Байден не смог выговорить имя нового премьер-министра Великобритании

Байден опозорился, пытаясь выговорить имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

25 октября британская газета The Daily Telegraph сообщила, что президент Соединённых Штатов Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию во время поздравления Риши Сунака с избранием на пост премьер-министра Соединённого Королевства.

Байден назвал нового британского премьера Раши Сануком, во время своей речи по случаю индийского праздника Дивали в Белом доме, подчеркнув что впервые потомку иммигрантов из Индии удалось занять высший политический пост в государстве.