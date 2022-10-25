Global Times назвал неожиданного соперника США в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует явное недовольство политикой Вашингтона в Европе, считает обозреватель китайского издания Global Times профессор Пекинского университета международных отношений Ванг Шуо.

"В то время, как США пытаются консолидировать все западные страны вокруг себя для совместного противостояния России, позиция Франции все больше идет в разрез с политикой , проводимой Вашингтоном", - считает Шуо.