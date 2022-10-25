Президент Германии прибыл в Украину и полтора часа просидел в бомбоубежище

Прибывший в Черниговскую область президент ФРГ вынужден был полтора часа провести в бомбоубежище, где он пообщался с местными жителями.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Черниговскую область, но из-за объявленной воздушной тревоги был вынужден полтора часа провести в бомбоубежище, где он пообщался с местными жителями.

"Первые полтора часа мы были вынуждены находится в бомбоубежище. Пообщались с людьми и получили полное представление об ужасных условиях, в которых они вынуждены находится", - сказал президент ФРГ.

Ранее Штайнмайер уже хотел посетить Киев, но украинские власти отказали ему в визите из-за поддержки проекта "Северный поток-2", а также "тестных отношений с Россией".