Президент Германии прибыл в Украину и полтора часа просидел в бомбоубежище
Прибывший в Черниговскую область президент ФРГ вынужден был полтора часа провести в бомбоубежище, где он пообщался с местными жителями.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Черниговскую область, но из-за объявленной воздушной тревоги был вынужден полтора часа провести в бомбоубежище, где он пообщался с местными жителями.
"Первые полтора часа мы были вынуждены находится в бомбоубежище. Пообщались с людьми и получили полное представление об ужасных условиях, в которых они вынуждены находится", - сказал президент ФРГ.
Ранее Штайнмайер уже хотел посетить Киев, но украинские власти отказали ему в визите из-за поддержки проекта "Северный поток-2", а также "тестных отношений с Россией".
Опубликовано: Максим Алексеев
Президент ФРГ Штайнмайер провёл час в бомбоубежище Черниговской области
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