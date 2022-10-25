Число пострадавших при взрыве в Мелитополе увеличилось до 6
2022-10-25 17:29
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что число раненных при взрыве автомобиля в Мелитополе увеличилось до 6.
Во вторник вечером, 25 октября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил подписчикам своего Telegram-канала о том, что число раненых при взрыве автомобиля ВАЗ 2101 около здания телерадиокомпании в Мелитополе увеличилось до 6 человек.
Ранее сообщалось, что при совершённом в Мелитополе теракте ранения получили 5 человек, а также в нескольких многоэтажных домах от взрывной волны пострадали десятки квартир местных жителей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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