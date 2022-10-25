В церкви Лейпцига неизвестные украли напрестольный крест
2022-10-25 17:36
Во вторник ночью неизвестные грабители нанесли значительный ущерб церкви в Лейпциге, сообщает полиция города.
Преступники проникли в церковь через разбитое окно и повредили части помещения в церкви и в органной комнате, сообщила полиция во вторник, 25 октября.
Среди прочего был украден напрестольный крест. Масштабы ущерба не могли быть количественно оценены.
Полиция не указывает о каком храме в Лейпциге идет речь.
Опубликовано: Тарас Медведев
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