В церкви Лейпцига неизвестные украли напрестольный крест

Во вторник ночью неизвестные грабители нанесли значительный ущерб церкви в Лейпциге, сообщает полиция города.

Преступники проникли в церковь через разбитое окно и повредили части помещения в церкви и в органной комнате, сообщила полиция во вторник, 25 октября.

Среди прочего был украден напрестольный крест. Масштабы ущерба не могли быть количественно оценены.

Полиция не указывает о каком храме в Лейпциге идет речь.