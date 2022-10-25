Премьер-министр Италии призвала не поддаваться шантажу Путина

Джорджа Мелони заявила о невозможности менять свободу Украины на спокойствие Европы.

Вновь избранная премьер-министр Италии призвала европейские страны не поддаваться на энергетический шантаж Путина. Джорджа Мелони заявила о невозможности менять свободу Украины на спокойствие Европы.

"Если мы поддадимся на шантаж, то откроем путь для последующих новых требований и шантажа со стороны Путина", - заявила глава кабинета министров Италии, выступая в парламенте страны.

Мелони подчеркнула, что Италия должна оставаться частью Запада и его системы союзов, так как является одной из колыбелей западной цивилизации и его ценностей.