Politico: Джо Байден ошибся с именем нового премьер-министра Великобритании

2022-10-25 17:53

Президент США ошибся в произношении имени нового главы кабинета министров Великобритании.

Президент США Джо Байден ошибся в произношении имени нового главы кабинета министров Великобритании, передает американский еженедельник Politico. Вместо Риши Сунак глава Белого Дома сказал "Раша Сунак", поясняет издание.

"Только сегодня мы получили известие о том, что Раша Сунак стал премьер-министром Великобритании и это поразительно!", - сказал Байден. 

Ранее сообщалось, что после аудиенции у короля Великобритании Карла III Риши Сунак был официально объявлен главой кабинета министров Соединенного королевства.

Опубликовано: Максим Алексеев