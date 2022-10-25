Politico: Джо Байден ошибся с именем нового премьер-министра Великобритании

Президент США Джо Байден ошибся в произношении имени нового главы кабинета министров Великобритании, передает американский еженедельник Politico. Вместо Риши Сунак глава Белого Дома сказал "Раша Сунак", поясняет издание.

"Только сегодня мы получили известие о том, что Раша Сунак стал премьер-министром Великобритании и это поразительно!", - сказал Байден.