Politico: Джо Байден ошибся с именем нового премьер-министра Великобритании
2022-10-25 17:53
Президент США ошибся в произношении имени нового главы кабинета министров Великобритании.
Президент США Джо Байден ошибся в произношении имени нового главы кабинета министров Великобритании, передает американский еженедельник Politico. Вместо Риши Сунак глава Белого Дома сказал "Раша Сунак", поясняет издание.
"Только сегодня мы получили известие о том, что Раша Сунак стал премьер-министром Великобритании и это поразительно!", - сказал Байден.
Ранее сообщалось, что после аудиенции у короля Великобритании Карла III Риши Сунак был официально объявлен главой кабинета министров Соединенного королевства.
Опубликовано: Максим Алексеев
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