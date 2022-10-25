Девушка боролась с анестезией перед операцией, чтобы рассказать врачам уморительную историю
2022-10-25 18:01
ТикТокер Джен Гамильтон набрала 40 миллионов просмотров когда выложила видео своей борьбы с анестезией перед операцией.
В видео вы можете увидеть, как Джен готовится к процедуре, которая включает в себя увеличение груди, подтяжку живота и липосакцию.
Учитывая, какая серьезная операция ей предстоит, можно подумать, что эта девушка немного нервничает.
Однако Джен выглядит спокойной и решает рассказать забавную историю о своем последнем приключении в Hobby Lobby!
Опубликовано: Денис Карвацкий
Президент ФРГ Штайнмайер провёл час в бомбоубежище Черниговской области
Риши Сунак начал формировать кабинет министров с учетом близких союзников
Риши Сунак с капиталом в $1 млрд стал главой Великобритании, в которой с трудом позволяют себе отопление
Steam в России поднял стоимость игр
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины