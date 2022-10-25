Девушка боролась с анестезией перед операцией, чтобы рассказать врачам уморительную историю

ТикТокер Джен Гамильтон набрала 40 миллионов просмотров когда выложила видео своей борьбы с анестезией перед операцией.

В видео вы можете увидеть, как Джен готовится к процедуре, которая включает в себя увеличение груди, подтяжку живота и липосакцию.

Учитывая, какая серьезная операция ей предстоит, можно подумать, что эта девушка немного нервничает.

Однако Джен выглядит спокойной и решает рассказать забавную историю о своем последнем приключении в Hobby Lobby!