Премьер России: нужно подключить легкую промышленность для производства средств защиты
Михаил Мишустин заявил о необходимости подключения предприятий легкой промышленности для производства средств индивидуальной защиты для мобилизованных граждан.
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о необходимости подключения предприятий легкой промышленности для производства средств индивидуальной защиты для мобилизованных граждан.
"Необходимо активизировать работу по наращиванию производства индивидуальных средств химической защиты, вещевого имущества. Организовать бесперебойную подачу материалов, тканей и всего необходимого", - сказал российский премьер.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета по обеспечению нужд проведения спецоперации в Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев
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