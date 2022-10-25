Премьер России: нужно подключить легкую промышленность для производства средств защиты

Михаил Мишустин заявил о необходимости подключения предприятий легкой промышленности для производства средств индивидуальной защиты для мобилизованных граждан.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о необходимости подключения предприятий легкой промышленности для производства средств индивидуальной защиты для мобилизованных граждан.

"Необходимо активизировать работу по наращиванию производства индивидуальных средств химической защиты, вещевого имущества. Организовать бесперебойную подачу материалов, тканей и всего необходимого", - сказал российский премьер.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета по обеспечению нужд проведения спецоперации в Украине.