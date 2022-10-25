В Украине подорожало сало на 17%

За последний месяц в Украине солёное и домашнее сало резко подорожало на 17%.

Во вторник, 25 октября 2022 года, украинское интернет-издание UBR сообщило, что за последний месяц в Украине сало увеличилось в цене на 37 гривен, что соответствует 17%.

Обозреватели издания отметили, что солёное сало в среднем стоит 258,77 гривны за килограмм, что на 37,09 гривны больше, чем в сентябре, в то время как цена на домашнее сало выросла со 176,31 гривны до 199 гривен.