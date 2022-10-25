Администрация Крыма отказалась от новогодних мероприятий на фоне спецоперации
2022-10-25 18:17
Глава государственного совета Крыма сообщил, что на полуострове не будет проводиться официальных мероприятий празднования Нового года.
В своем Telegram-канале глава государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что на полуострове не будут проводиться официальные мероприятия празднования Нового года.
"Неуместно проводить праздничные мероприятия, кога наши солдаты рискуют жизнями на фронте", - говорится в публикации.
Владимир Константинов подчеркнул, что средства, которые планировалось потратить на проведение новогодних мероприятий пойдут на другие нужды.
Опубликовано: Максим Алексеев
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