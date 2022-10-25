Администрация Крыма отказалась от новогодних мероприятий на фоне спецоперации

Глава государственного совета Крыма сообщил, что на полуострове не будет проводиться официальных мероприятий празднования Нового года.

В своем Telegram-канале глава государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что на полуострове не будут проводиться официальные мероприятия празднования Нового года.

"Неуместно проводить праздничные мероприятия, кога наши солдаты рискуют жизнями на фронте", - говорится в публикации.

Владимир Константинов подчеркнул, что средства, которые планировалось потратить на проведение новогодних мероприятий пойдут на другие нужды.