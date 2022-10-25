Индия оштрафовала Google Alphabet на 115 млн евро

Джанет Джексон с детства страдала от насмешек брата Майкла, но сегодня становится все больше на него похожей

Певица Джанет Джексон не скрывает, что у нее были сложные отношения со своим покойным братом Майклом Джексоном, но внешне сегодня все больше напоминает его.

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