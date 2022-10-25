Индия оштрафовала Google Alphabet на 115 млн евро
Индийская комиссия по конкуренции наложила штраф в размере 9,36 млрд рупий (115 млн евро) на материнскую компанию Google Alphabet.
Согласно заявлению, она обвиняет компанию в злоупотреблении доминирующей ролью Playstore, заставляя разработчиков использовать платежную систему Google для покупок приложений и покупок внутри приложений.
Антимонопольные органы поручили Google разрешить разработчикам приложений использовать любую платежную систему в магазине Play.
Буквально на прошлой неделе комиссия по конкуренции страны наложила на Alphabet штраф в размере, эквивалентном 165 млн евро.
Google злоупотреблял своей операционной системой Android, чтобы укрепить свой основной бизнес онлайн-поиска.
Опубликовано: Тарас Медведев
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