Послов России и Беларуси не пригласили на церемонию вручения Нобелевских премий
2022-10-25 18:27
Нобелевский фонд принял решение не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения премий.
Во вторник, 25 октября 2022 года, пресс-служба Нобелевского фонда сообщила о принятии решения не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения премий в этом году.
Отмечается, что данное решения связано с проведением специальной военной операции на Украине, ввиду чего российские и белорусские дипломаты не смогут принять участие в церемонии, которая по традиции проходит 10 декабря – в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Президент ФРГ Штайнмайер провёл час в бомбоубежище Черниговской области
Forbes: Канье Уэст больше не миллиардер после прекращения работы с Adidas
Риши Сунак с капиталом в $1 млрд стал главой Великобритании, в которой с трудом позволяют себе отопление
Риши Сунак начал формировать кабинет министров с учетом близких союзников
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины