Послов России и Беларуси не пригласили на церемонию вручения Нобелевских премий

Нобелевский фонд принял решение не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения премий.

Во вторник, 25 октября 2022 года, пресс-служба Нобелевского фонда сообщила о принятии решения не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения премий в этом году.

Отмечается, что данное решения связано с проведением специальной военной операции на Украине, ввиду чего российские и белорусские дипломаты не смогут принять участие в церемонии, которая по традиции проходит 10 декабря – в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля.