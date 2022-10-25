Российский истребитель пятого поколения Су-57 модернизировали в ОАК
Истребитель Су-57 прошел модернизацию в Объединенной авиастроительной корпорации.
Истребитель пятого поколения Су-57 прошел модернизацию в Объединенной авиастроительной корпорации. Первый полет прошел без происшествий, сообщили в ОАК.
На самолете прошел испытание комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, а также интеллектуальной поддержкой экипажа, что позволило расширить возможности применения более широкой номенклатуры вооружений.
В настоящий момент Су-57 самый совершенный самолет, созданный в России. Истребитель способен нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа и обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью.
Опубликовано: Максим Алексеев
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