Российский истребитель пятого поколения Су-57 модернизировали в ОАК

Истребитель Су-57 прошел модернизацию в Объединенной авиастроительной корпорации.

Истребитель пятого поколения Су-57 прошел модернизацию в Объединенной авиастроительной корпорации. Первый полет прошел без происшествий, сообщили в ОАК.

На самолете прошел испытание комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, а также интеллектуальной поддержкой экипажа, что позволило расширить возможности применения более широкой номенклатуры вооружений.

В настоящий момент Су-57 самый совершенный самолет, созданный в России. Истребитель способен нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа и обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью.