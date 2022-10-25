Послов России и Беларуси не пригласят на вручение Нобелевских премий их соотечественникам
2022-10-25 18:36
Нобелевский комитет выразил свое отношение к событиям происходящим на Украине предельно просто: послы этих стран на вручение самой известной премии не позовут.
В 2022 лауреатами стали правозащитник из РБ Алесь Беляцкий, и организации Украины и РФ Центр гражданских свобод и Мемориал соответственно.
По заявлению организаторов лауреаты не один год продвигали в своих государствах право подвергать критике властные структуры и боролись за гражданские права соотечественников.
Послам, которые представляют РФ и Беларусь, по мнению Нобелевского комитета, на предстоящей церемонии нет места.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
Президент ФРГ Штайнмайер провёл час в бомбоубежище Черниговской области
Forbes: Канье Уэст больше не миллиардер после прекращения работы с Adidas
Риши Сунак с капиталом в $1 млрд стал главой Великобритании, в которой с трудом позволяют себе отопление
Риши Сунак начал формировать кабинет министров с учетом близких союзников
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины