Послов России и Беларуси не пригласят на вручение Нобелевских премий их соотечественникам

Нобелевский комитет выразил свое отношение к событиям происходящим на Украине предельно просто: послы этих стран на вручение самой известной премии не позовут.

В 2022 лауреатами стали правозащитник из РБ Алесь Беляцкий, и организации Украины и РФ Центр гражданских свобод и Мемориал соответственно.

По заявлению организаторов лауреаты не один год продвигали в своих государствах право подвергать критике властные структуры и боролись за гражданские права соотечественников.

Послам, которые представляют РФ и Беларусь, по мнению Нобелевского комитета, на предстоящей церемонии нет места.