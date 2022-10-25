Ким Кардашьян отпраздновала свой 42-й день рождения в In-N-Out

42-летняя звезда направлялась в Лас-Вегас, чтобы увидеть выступление певца Ашера. Вместо запланированного на день рождения ужина в Carbone, итальянском ресторане, любимом знаменитостями, Кардашьян и ее команда попали в лос-анджелесский In-N-Out.

Ким Кардашьян взяла частный самолет Кайли Дженнер для поездки на день рождения в Вегас, чтобы посмотреть выступление Ашера.

Из-за сильного ветра частный самолет был вынужден развернуться, поделилась Ким на своей странице в Instagram.

Вместо ресторана Carbone Ким и ее семья отпраздновали в In-N-Out в Лос-Анджелесе.

Ким задокументировала весь вечер в своем Instagram, который начался с того, что ее друзья и семья праздновали на борту частного самолета ее младшей сестры.

Самолет был украшен декорациями на тему Ким, включая персонализированные рюмки и коктейльную карту, посвященную звезде реалити-шоу.

Когда они прибыли в Лос-Анджелес, Ким и ее близкие решили продолжить вечеринку в In-N-Out.

Среди гостей вечеринки были сестра Хлои Кардашьян, мама Крис Дженнер и давняя подруга семьи Стефани Шепард.

Хотя группа пропустила концерт Ашера в Вегасе, они, казалось, были более чем счастливы насладиться едой в сети быстрого питания.

Ким пояснила на своей странице в Instagram в воскресенье, что они изо всех сил старались попасть в Вегас, чтобы успеть на концерт. "К записи.... Мы действительно летели в Вегас и дважды пытались приземлиться в двух [разных] аэропортах. Но это было слишком опасно, поэтому безопасность всегда на первом месте, и мы полетели домой", - написала Ким.