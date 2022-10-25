Мавроди увлекался рыбалкой, отдавал все свободное время ловле на спиннинг

Дома он устроил огромные аквариумы – именно они поразили через несколько лет сотрудников милиции, когда те пришли арестовывать главу рухнувшей финансовой пирамиды.

Как-то вскоре после института Мавроди с друзьями поехал рыбачить в Карелию. В последний день поездки он ушел ловить рыбу один и заблудился. Было холодно, шел снег.

Сергей нашел охотничью избушку и провел в ней без еды две недели, пока его не отыскали. В это время два его друга попытались выйти на моторной лодке, но попали в шторм и погибли.