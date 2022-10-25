Риши Сунак сохранил на посту главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли из правительства Лиз Трасс.

Риши Сунак решил не менять внешнеполитический курс Великобритании. Глава МИД Джеймс Клеверли из правительства Лиз Трасс сохранил свой пост.

"Джеймс Клеверли вновь назначен на пост министра иностранных дел, по делам Британского содружества и развития", - сообщает канцелярия премьер-министра.

Риши Сунак стал уже третьим по счету премьер-министром Великобритании в этом году. Его предшественница Лиз Трасс пробыла на этом посту всего 44 дня.