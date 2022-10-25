МИД РФ: Москва расширила список лиц из ЕС, которым запрещён въезд в Россию
Министерство иностранных дел России сообщило о новых санкциях в отношении граждан Евросоюза в ответ на антироссийскую политику Брюсселя.
Вечером 25 октября пресс-служба Министерства иностранных дел РФ сообщила, что Москва приняла решение о расширении перечня представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в Россию в рамках ответных санкций Кремля.
В пресс-релизе российского МИДа утверждается, что причиной для расширения списка невъездных в Россию жителей Евросоюза является недружественная линия поведения официального Брюсселя в отношении Москвы.
Примечательно, что в тот же день глава пресс-службы Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что шеф Пентагона Ллойд Остин отнёсся непозволительно несерьёзно к сообщению Сергея Шойгу о подготовке Киева к провокации с "грязной бомбой"
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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