Не оправдала ожиданий: Кристина Асмус до сих пор держит обиду на родителей

Вопреки ее желаниям, мама и папа с ранних лет пытались вырастить из дочери спортсменку, девочке приходилось терпеть чудовищные нагрузки.

У звезды «Интернов» есть одна тема, которая для нее - табу. Кристина Асмус не любит говорить о своем детстве. О родителях тоже старается не упоминать и встречается с ними крайне редко. Почему?

Дело в том, что в раннем возрасте будущая актриса пережила довольно жесткое воспитание. Мама и папа решили сделать из дочки профессиональную спортсменку. Ей приходилось ежедневно вставать в 5 утра, потому что дорога к месту тренировки занимала около пары часов.

После этого девочка шла на уроки, а после школы опять - на тренировку, и так каждый день. У Кристины не было ни выходных, ни праздников. Ей запрещалось сладкое, калорийная еда. Она даже не имела возможности просто погулять во дворе.

Детство, в котором каждый ее день расписан посекундно, нельзя назвать счастливым.

В итоге Кристина во взрослой жизни пытается справиться с обидой на родителей. Артистка рассказала, что сумела выстоять потому, что мечтала вырваться из этого порочного круга, и сдаться было бы слишком глупо. Девушка стала мастером спорта по спортивной гимнастике, но потом поступила в «Щуку».

Сейчас Кристина избегает расспросов о родителях. Но иногда все-таки открывается журналистам и говорит, что все еще не простила родных. Тем не менее, звезда пытается проработать свои проблемы с психологом.