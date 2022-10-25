Латто говорит, что стать знаменитой было "умопомрачительно"

Согласно новому интервью Rolling Stone, опубликованному в пятницу (21 октября), 23-летняя артистка призналась Фло Милли, что до сих пор удивляется, когда музыканты обращаются к ней.

“Этот мусор все еще остается сногсшибательным. Вы знаете, вы видите мои видео и все такое, и я занимаюсь этим уже давно. Так что, похоже, наконец-то тяжелая работа начинает приносить плоды ”, - сказала она.

Вот тогда-то я и говорю: ” Черт возьми, я и не знал, что ты меня слушаешь!"

Затем музыкантка из Огайо поделилась трудностями, с которыми она столкнулась, получая разрешение на свой второй студийный альбом 777.

В сентябре 2021 года Латто выпустила “Big Energy”, которая стала ее самой популярной песней в чартах Billboard Hot 100, достигнув 3-го места. Трек стал песней года на BET Hip Hop Awards 2022.