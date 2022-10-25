ZDF: в Берлине знают об «ухабистых» отношениях Зеленского со Штайнмайером

Издание ZDF со ссылкой на представителя президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера сообщило, что глава ФРГ состоит в "ухабистых" отношениях с Владимиром Зеленским.

Вечером 25 октября немецкий телеканал ZDF опубликовал заявление официального представителя президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который сообщил, что глава ФРГ и Владимир Зеленский находятся в "ухабистых" отношениях.

Официальный представитель Штайнмайера напомнила, что в текущий вторник президент Германии лично прибыл в Киев, где провёл рабочую встречу с Зеленским, что можно расценить как успешную попытку примирения.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский запретил приезжать в Киев Франку-Вальтеру Штайнмайеру, сославшись на то, что тот состоит в связях с Владимиром Путиным, однако позднее украинский лидер пересмотрел свою позицию и принёс извинения.