ZDF: в Берлине знают об «ухабистых» отношениях Зеленского со Штайнмайером
Издание ZDF со ссылкой на представителя президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера сообщило, что глава ФРГ состоит в "ухабистых" отношениях с Владимиром Зеленским.
Вечером 25 октября немецкий телеканал ZDF опубликовал заявление официального представителя президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который сообщил, что глава ФРГ и Владимир Зеленский находятся в "ухабистых" отношениях.
Официальный представитель Штайнмайера напомнила, что в текущий вторник президент Германии лично прибыл в Киев, где провёл рабочую встречу с Зеленским, что можно расценить как успешную попытку примирения.
Примечательно, что ранее Владимир Зеленский запретил приезжать в Киев Франку-Вальтеру Штайнмайеру, сославшись на то, что тот состоит в связях с Владимиром Путиным, однако позднее украинский лидер пересмотрел свою позицию и принёс извинения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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