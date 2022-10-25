Сало в Украине пробило абсолютный максимум по цене
2022-10-25 19:20
Министерство финансов Украины начало отслеживать цены на национальный продукт с марта 2017 года, теперь констатируется рекорд его стоимости.
По данным Минфина свежее сало торгуется по цене 199 гривен за кг, а соленое и вовсе стоит 258,77 гривны.
Такие цены вполне понятны, если учесть, что только за текущий октябрь цены поднялись примерно на 17%.
Лидером по подорожанию национальный продукт оказался и в сентябре. такую ситуацию объясняют сокращением поголовья и серьезными сложностями в доставке кормов, а также их подорожание.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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