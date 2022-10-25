Владимир Путин обратил внимание на снаряжение участников спецоперации
2022-10-25 19:32
Президент России обратил внимание на то, что военное снаряжение должно быть не просто в наличии, но удобным и современным.
В ходе заседания Координационного совета, президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что военное снаряжение для участников спецоперации должно быть не просто в наличии, но удобным и современным.
Глава российского государства подчеркнул, что при производстве снаряжения и экипировки нельзя исходить только из старой нормативной базы, так как многие ее положения могли устареть.
Владимир Путин подчеркнул, что по каждому направлению совершенствования военного имущества в правительстве должен быть четкий план.
Опубликовано: Максим Алексеев
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