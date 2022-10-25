Владимир Путин обратил внимание на снаряжение участников спецоперации

Президент России обратил внимание на то, что военное снаряжение должно быть не просто в наличии, но удобным и современным.

В ходе заседания Координационного совета, президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что военное снаряжение для участников спецоперации должно быть не просто в наличии, но удобным и современным.

Глава российского государства подчеркнул, что при производстве снаряжения и экипировки нельзя исходить только из старой нормативной базы, так как многие ее положения могли устареть.

Владимир Путин подчеркнул, что по каждому направлению совершенствования военного имущества в правительстве должен быть четкий план.