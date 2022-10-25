Владеющая брендом Zara сеть Inditex продаст бизнес в России группе Daher
2022-10-25 19:35
Испанская фирма по производству и продаже одежды Zara начала переговоры о продаже бизнеса в России группе компаний Daher.
Вечером вторника российское информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на инсайдера сообщила, что основанная в Испании сеть Inditex приступила к переговорам о продаже магазинов одежды Zara в России.
По данным "ТАСС", Inditex ведёт переговоры с российской группой фирм Daher, которая с высокой долей вероятностью может стать новым владельцем Zara в РФ.
Также в "ТАСС" отметили, что Inditex и Daher уже успели заключить предварительное соглашение о сделке по купле-продаже сети Zara российским бизнесменам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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