В иранских дронах «Шахид-136» и «Mohajer-6»: австрийские двигатели, южнокорейские и малазийские микросхемы, детали из США

Доны-камикадзе «Шахид-136», поставки которых в Россию приписывают Ирану, состоят из целого ряда импортных деталей.

Отметим, что США и ЕС уже ввели санкции против высокопоставленных иранских военных и чиновников, а также против трех компаний, которые якобы причастны к поставкам этих дронов в Россию.

В Shahed-136 были обнаружены микропроцессоры из Южной Кореи и Малайзии, закупленные в нарушение санкций. Как сообщается закупки проводились на коммерческих рынках, в обход государственных контрактов.

Что касается еще одного известного разведывательного БЛА Mohajer-6, то он оснащен авиационным двигателем производства австрийской компании Rotax.

Помимо двигателей Rotax, в иранском беспилотнике Mohajer-6 также использовались детали японских, китайских и американских производителей, в том числе камеры, датчики и дальномеры, сообщил 21 октября украинский портал военных новостей «Милитарный».