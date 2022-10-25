В иранских дронах «Шахид-136» и «Mohajer-6»: австрийские двигатели, южнокорейские и малазийские микросхемы, детали из США
Доны-камикадзе «Шахид-136», поставки которых в Россию приписывают Ирану, состоят из целого ряда импортных деталей.
Отметим, что США и ЕС уже ввели санкции против высокопоставленных иранских военных и чиновников, а также против трех компаний, которые якобы причастны к поставкам этих дронов в Россию.
В Shahed-136 были обнаружены микропроцессоры из Южной Кореи и Малайзии, закупленные в нарушение санкций. Как сообщается закупки проводились на коммерческих рынках, в обход государственных контрактов.
Что касается еще одного известного разведывательного БЛА Mohajer-6, то он оснащен авиационным двигателем производства австрийской компании Rotax.
Помимо двигателей Rotax, в иранском беспилотнике Mohajer-6 также использовались детали японских, китайских и американских производителей, в том числе камеры, датчики и дальномеры, сообщил 21 октября украинский портал военных новостей «Милитарный».
Опубликовано: Тарас Медведев
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