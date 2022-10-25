Конгрессмены-демократы отозвали письмо к Байдену с просьбой о переговорах с РФ

Группа американских конгрессменов отозвала письмо к Джо Байдену, где призывала президента США начать переговоры с Россией.

25 октября конгрессвумен Прамила Джайпал Соединённых Штатов от демократической партии, ставшая инициатором коллективного письма к Джо Байдену с призывом о начале переговоров между Москвой и Вашингтоном, отозвала обращение к американскому президенту.

По словам Джайпал, данное письмо готовилось несколько месяцев, поскольку было важно заполучить максимально большое количество подписей от демократов.

Прамила Джайпал подчёркивает, что информация о данном письме была опубликована без её согласия, ввиду чего в СМИ сложилось впечатление, что не все демократы поддерживают помощь Вашингтона Украине.