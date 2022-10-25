Конгрессмены-демократы отозвали письмо к Байдену с просьбой о переговорах с РФ
Группа американских конгрессменов отозвала письмо к Джо Байдену, где призывала президента США начать переговоры с Россией.
25 октября конгрессвумен Прамила Джайпал Соединённых Штатов от демократической партии, ставшая инициатором коллективного письма к Джо Байдену с призывом о начале переговоров между Москвой и Вашингтоном, отозвала обращение к американскому президенту.
По словам Джайпал, данное письмо готовилось несколько месяцев, поскольку было важно заполучить максимально большое количество подписей от демократов.
Прамила Джайпал подчёркивает, что информация о данном письме была опубликована без её согласия, ввиду чего в СМИ сложилось впечатление, что не все демократы поддерживают помощь Вашингтона Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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