Постоянное представительство России в ООН попросило созвать Совет безопасности организации при организации для обсуждения украинских биолабораторий.

Вечером 25 октября пресс-служба постпредства России при Организации объёдинённых наций сообщила, что РФ запросила созвать Совет безопасности ООН для обсуждения биолабораторий, которые по данным российского Минобороны, есть в Украине.

Постпредство России в ООН утверждает, что российская сторона надеется на проведение заседания Совбеза организации по вопросу украинских биологических лабораторий через два дня.

Также российское представительство в организации заявило о высоких рисках применения "грязной бомбы" украинскими военными на территории собственной страны.