Россия запросила созыв заседания Совбеза ООН по биолабораториям в Украине
Постоянное представительство России в ООН попросило созвать Совет безопасности организации при организации для обсуждения украинских биолабораторий.
Вечером 25 октября пресс-служба постпредства России при Организации объёдинённых наций сообщила, что РФ запросила созвать Совет безопасности ООН для обсуждения биолабораторий, которые по данным российского Минобороны, есть в Украине.
Постпредство России в ООН утверждает, что российская сторона надеется на проведение заседания Совбеза организации по вопросу украинских биологических лабораторий через два дня.
Также российское представительство в организации заявило о высоких рисках применения "грязной бомбы" украинскими военными на территории собственной страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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РФ запросила заседание Совбеза ООН по биолабораториям на Украине
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