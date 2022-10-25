Полянский: РФ предоставила доказательства подготовки Киевом «грязной бомбы»
2022-10-25 20:37
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что РФ обнародовала доказательства того, что Киев готовится применить "грязную бомбу".
25 октября заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва предоставила доказательства того, что Киев занят подготовкой к применению "грязной бомбы" всем лицам, которые были в этом заинтересованы.
По словам Полянского, в настоящий момент украинские военные эксперты и учёные обладают всеми средствами и технологиями, чтобы создать такое оружие.
Также Дмитрий Полянский заверил, что Россия оценивает риск применения "грязной бомбы" Киевом в Украине как высокий, рекомендуя всем прислушаться к предостережениям Москвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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