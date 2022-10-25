Полянский: РФ предоставила доказательства подготовки Киевом «грязной бомбы»

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что РФ обнародовала доказательства того, что Киев готовится применить "грязную бомбу".

25 октября заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва предоставила доказательства того, что Киев занят подготовкой к применению "грязной бомбы" всем лицам, которые были в этом заинтересованы.

По словам Полянского, в настоящий момент украинские военные эксперты и учёные обладают всеми средствами и технологиями, чтобы создать такое оружие.

Также Дмитрий Полянский заверил, что Россия оценивает риск применения "грязной бомбы" Киевом в Украине как высокий, рекомендуя всем прислушаться к предостережениям Москвы.