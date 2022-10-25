Полянский заявил о высоком риске применения «грязной бомбы» Киевом

Во вторник заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о вероятности применения украинской "грязной бомбы".

Вечером 25 октября зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский публично заявил, что с высокой долей вероятности Киев пойдёт на провокацию с использованием маломощного ядерного вооружения кустарного производства на территории Украины.

Полянский подчёркивает, что у ВСУ есть средства для скорого создания "грязной бомбы", из-за чего все партнёры России должны прислушаться к предостережениям Министерства обороны России по данному вопросу.