Впервые за 33 года в Дрездене родились четверняшки

Впервые после падения Берлинской стены в Дрезденской университетской больнице родились четверняшки.

Шам, Джоуд, Ахмад и Айхам родились с помощью кесарева сечения в середине августа и были выписаны вместе с матерью в конце прошлой недели, сообщили в больнице во вторник. Последний раз четверняшек видели в университетской больнице в 1984 году.

При родах в августе к каждому ребенку была готова бригада акушеров, акушеров, педиатров и медсестер. Согласно информации, Шам родилась первой с весом 1325 граммов, за ней последовал ее брат Ахмад, который был самым тяжелым из четверых с весом 1405 граммов. Айхам, самый легкий, весивший 1210 граммов, уступил место своей сестре Джоуд, которая весила 1225 граммов.

По информации университетской больницы, в общей сложности на рождение всех четырех детей ушло всего 45 минут. Будущая мать уже находилась в больнице за несколько недель до родов.

Всего в этом году в университетской больнице Дрездена родилось около 2000 детей. 62 из них были близнецами или тройняшками.