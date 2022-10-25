Дюжаррик: ООН знает о гибели 16 тысяч гражданских лиц в Украине с 24 февраля

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о смерти шестнадцати тысяч мирных граждан в Украине с начала российской спецоперации.

25 октября официальный представитель генерального секретаря Организации объединённых наций Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик пообщался с журналистами, сообщив им точные данные ООН о количестве погибших в Украине мирных граждан после начала СВО армии РФ.

"Число погибших среди гражданского населения на Украине с середины февраля до настоящего времени достигло 16 тысяч 150 человек, еще 9 тысяч 776 получили ранения", - утверждает Дюжаррик.

Также Стефан Дюжаррик подчеркнул, что около 61-го процента погибших гражданских лиц с начала спецоперации были убиты в районе Донецка и Луганска.