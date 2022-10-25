Дюжаррик: ООН знает о гибели 16 тысяч гражданских лиц в Украине с 24 февраля
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о смерти шестнадцати тысяч мирных граждан в Украине с начала российской спецоперации.
25 октября официальный представитель генерального секретаря Организации объединённых наций Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик пообщался с журналистами, сообщив им точные данные ООН о количестве погибших в Украине мирных граждан после начала СВО армии РФ.
"Число погибших среди гражданского населения на Украине с середины февраля до настоящего времени достигло 16 тысяч 150 человек, еще 9 тысяч 776 получили ранения", - утверждает Дюжаррик.
Также Стефан Дюжаррик подчеркнул, что около 61-го процента погибших гражданских лиц с начала спецоперации были убиты в районе Донецка и Луганска.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Дюжаррик: ООН знает о гибели 16 тысяч гражданских лиц в Украине с 24 февраля
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