Полянский: Украина успеет свернуть создание «грязной бомбы» к приезду миссии МАГАТЭ

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина может свернуть программу по созданию «грязной бомбы» к приезду представителей МАГАТЭ.

По его словам, это не слишком сложное устройство, поэтому украинской стороне хватит времени на сворачивание программы.

Полянский подчеркнул, что есть несколько признаков, которые указывают на сворачивание Украиной данной программы.

При это он отметил, что Украина располагает возможностями для создания «грязной бомбы» и может использовать ее, чтобы спровоцировать столкновение между Россией и НАТО.