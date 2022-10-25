Express: Сунак разозлил британцев словами о Путине в первый день на посту премьера

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак навлёк на себя гнев граждан своей страны резким заявлением в адрес Владимира Путина.

25 октября комментаторы британского издания Daily Express оценили новость о том, что Риши Сунак в первый же день на посту премьер-министра Великобритании произнёс речь, в котором обвинил Владимира Путина в экономическом кризисе, наступившем в его стране.

Многие из читателей Daily Express сошлись во мнении, что Сунак принял решение прикрываться Путиным и российской специальной военной операции в Украине, чтобы скрыть свою причастность к проблемам в финансовом секторе Британии.

Другой же пользователей Daily Express остроумно пошутил, что сделал ставку на то, что Риши Сунак продержится на посту премьер-министра дольше Лиз Трасс, однако теперь опасается, что проиграет спор.