Турист оторвал себе руку, чтобы спастись от акулы, которая тащила его на дно

Чак Андерсон из Алабамы был укушен в 2000 году и остался без огромного куска руки после того, как ему удалось освободиться, оторвав половину конечности.

Мужчина рассказал историю о нападении акулы, в результате которого у него оторвался огромный кусок руки.

46-летний Чак Андерсон подвергся нападению бычьей акулы во время тренировки по триатлону со своим другом примерно в 100 метрах от побережья Мексиканского залива в Алабаме.

Когда зверь схватил его за правую руку, Андерсон обнаружил, что его тащат по морскому дну, пока он не остановился на мелководье, он резко дернул рукой от чего она просто оторвалась.

Не смотря на большие увечья, мужчине удалось выжить.