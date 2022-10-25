Антонов: Россия не будет использовать ядерное оружие в Украине

Посол России в США Анатолий Антонов утверждает, что Москва не намерена применять ядерное оружие на территории Украины.

Вечером вторника посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов публично заявил, что российские войска не станут применять ядерное оружие на территории Украины, поскольку Владимир Путин как верховный главнокомандующий не отдаст подобного приказа.

Также Антонов призвал западные страны во главе с США поверить в предостережении России о том, что Киев занимается разработкой "грязной бомбы" и намерен применить её в Украине.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим разрабатывает маломощное ядерное оружие и хочет взорвать его в Украине, обвинив в этом Россию.