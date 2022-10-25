Эксперты раскрыли феномен: американцам на безглютеновой диете не вредят углеводы в Европе

Глютен это белок, содержащийся в пшенице и других злаках. Все больше и больше американцев сообщают о чувствительности и непереносимости к этому компоненту.

Некоторые американцы, придерживающиеся дома безглютеновой или низкоглютеновой диеты, утверждают: в США от продуктов с глютеном у них вздувается и болит живот, наблюдается расстройство желудка. А в Европе во время путешествия они могут наедаться углеводами, и даже получать от этого удовольствие.

Почему так? Многие считают, что это связано с тем, что пшеница, выращенная в США, имеет более высокое содержание клейковины и при производстве пшеницы в США используется больше гербицидов.

По мнению экспертов по питанию, это может быть и эффектом плацебо. Старший директор по коммуникациям Beyond Celiac Клэр Бейкер считает, что причина разной реакции организма может быть не прямой, а - сочетанием разных составляющих.

Около 1% населения США (хотя эксперты говорят, что на самом деле это число намного выше) страдает целиакией, которая является аутоиммунным заболеванием, вызывающим повреждение тонкого кишечника.

Для людей с этим заболеванием употребление глютена (белка пшеницы и других злаковых) может привести к бесплодию и повышенному риску заболеваний щитовидной железы и другим проблемам.

Однако не все, у кого есть проблемы с глютеном, страдают целиакией. Чувствительность к глютену, не связанная с целиакией, вызывает сходные симптомы, включая вздутие живота, диарею, усталость, головные боли и кожную сыпь, но употребление глютена не вредит кишечнику.

“Пшеница, выращиваемая в Соединенных Штатах, как правило, имеет более высокое содержание глютена, в то время как в Европе выращивают мягкую пшеницу с более низким содержанием глютена”, - уточнила заведующая кафедрой стандартного процесса питания и доцент Северо-Западного университета медицинских наук Кристина Мейер-Джакс.

Но нельзя с уверенностью сказать, что хлеб в Европе сделан исключительно из мягкой пшеницы. И в Европе, и в Америке выращивают разные виды этого злака. А в 2021 году 17,5% экспорта пшеницы из США пришлось именно на Европу.

Исследования также показывают, что климат, в котором выращивается пшеница, также может повлиять на ее белковый состав. Снизить уровень глютена способны и методы выпечки.

На то, как человек себя чувствует, когда ест глютен, могут влиять разные факторы образа жизни. К примеру, работу кишечника может нарушить стресс, считает Кристина Мейер-Джакс. А в путешествии человек расслабляется, что благотворно сказывается на процессе пищеварения.

“Расслабленность, употребление свежих, необработанных продуктов и больше прогулок могут помочь чувствовать себя лучше в целом и способствовать пищеварению, - сказала Мейер-Джакс.- Может быть и эффект плацебо”.