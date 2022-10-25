Кадыров прогнозирует присоединение к России Киева, Одессы и Харькова

Во вторник Рамзан Кадыров выразил уверенность, что новые украинские территории станут частью России.

Вечером 25 октября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Россия не остановится на присоединение ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к регулярному составу своей страны.

Кадыров уверяет, что в конце специальной военной операции армия РФ сделает так, что Одесса, Харьков Киев и все украинские регионы присоединяться к Российской Федерации.

Также Рамзан Кадыров пообещал, что российские солдаты не намерены жалеть своего противника и будут вести боевые действия до победного конца.