В Москве задержали коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова
2022-10-25 22:22
ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает о задержании Кирилла Суханова, коммерческого директора Ксении Собчак.
По информации агентства, Суханов задержан в рамках уголовного дела и находится в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Сообщается также о проведении следственных действий. Статья, по которой возбуждено дело, неизвестна.
Ксения Собчак рассказала, что утром Суханов перестал выходить на связь и назвала ошибкой его возможное задержание.
Опубликовано: Светлана Репина
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