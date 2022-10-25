В Москве задержали коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова

ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает о задержании Кирилла Суханова, коммерческого директора Ксении Собчак.

По информации агентства, Суханов задержан в рамках уголовного дела и находится в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Сообщается также о проведении следственных действий. Статья, по которой возбуждено дело, неизвестна.

Ксения Собчак рассказала, что утром Суханов перестал выходить на связь и назвала ошибкой его возможное задержание.