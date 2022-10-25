Папа Римский готов провести переговоры Путина и Зеленского в Ватикане
2022-10-25 22:28
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что Папа Римский Франциск готов провести в Ватикане переговоры Путина и Зеленского.
Севастьянов отметил, что понтифик сам сказал ему об этом в телефонном разговоре. При этом Папа готов выступить модератором в переговорах.
Ранее с предложением об участии Папы в таких переговорах выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Эта инициатива было положительно оценена Кремлем.
После переговоров Папа Римский предлагает организовать конференцию с участием Украины, России, США и Европы.
Опубликовано: Светлана Репина
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