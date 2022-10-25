У президента Израиля есть доказательства присутствия иранских беспилотников на Украине
2022-10-25 22:43
Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога сообщает, что глава государства передаст США фотоснимки, на которых изображены иранские беспилотники на Украине.
Израильский президент отметил, что иранские вооружения дестабилизируют весь мир, и мировому сообществу необходимо учитывать это.
Евросоюз уже ввел санкции против Ирана. В Европе считают, что эта страна оказывает поддержку России в вооруженном конфликте на Украине.
Россия опровергает поставки иранских беспилотников в страну. Такой же позиции придерживается и сам Иран.
Опубликовано: Светлана Репина
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