У президента Израиля есть доказательства присутствия иранских беспилотников на Украине

Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога сообщает, что глава государства передаст США фотоснимки, на которых изображены иранские беспилотники на Украине.

Израильский президент отметил, что иранские вооружения дестабилизируют весь мир, и мировому сообществу необходимо учитывать это.

Евросоюз уже ввел санкции против Ирана. В Европе считают, что эта страна оказывает поддержку России в вооруженном конфликте на Украине.

Россия опровергает поставки иранских беспилотников в страну. Такой же позиции придерживается и сам Иран.