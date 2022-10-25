Кадыров заявил о джихаде и обратился к солдатам с эмоциональным призывом
Глава Чеченской республики заявил о джихаде и обратился к солдатам с призывом добывать оружие и идти воевать.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о джихаде и обратился к солдатам с призывом добывать оружие и идти воевать с врагом. Он пообещал не останавливаться и уничтожать врагов где бы они ни находились.
"Верующий и уважающий себя человек не станет сидеть дома, а найдет автомат и все необходимое для войны против этой нечисти, против сатанизма. Это должен быть большой джихад, в котором все должны участвовать", - говорится в публикации.
Рамзан Кадыров назвал "неуместными" жалобы мобилизованных граждан о том, что в армии их не обеспечивают всем необходимым.
Опубликовано: Максим Алексеев
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