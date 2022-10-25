Кадыров заявил о джихаде и обратился к солдатам с эмоциональным призывом

Глава Чеченской республики заявил о джихаде и обратился к солдатам с призывом добывать оружие и идти воевать.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о джихаде и обратился к солдатам с призывом добывать оружие и идти воевать с врагом. Он пообещал не останавливаться и уничтожать врагов где бы они ни находились.

"Верующий и уважающий себя человек не станет сидеть дома, а найдет автомат и все необходимое для войны против этой нечисти, против сатанизма. Это должен быть большой джихад, в котором все должны участвовать", - говорится в публикации.

Рамзан Кадыров назвал "неуместными" жалобы мобилизованных граждан о том, что в армии их не обеспечивают всем необходимым.