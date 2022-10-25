Самый грязный человек в мире умер после того, как его заставили помыться

94-летнего иранца Аму Хаджи считали самым грязным человеком в мире, поскольку он не мылся больше 60 лет.

Хаджи считал, что из-за чистоты может заболеть. Несколько месяцев назад соседи все же заставили его помыться. После этого он умер.

Иранец жил на юге страны в деревне Деджга. Говорят, что он питался гнилым мясом дикобразов и пил воду из проржавевшей масленки.

Соседи даже построили для него хижину из кирпича, а до этого Хаджи жил в канаве.