Самый грязный человек в мире умер после того, как его заставили помыться
2022-10-25 23:29
94-летнего иранца Аму Хаджи считали самым грязным человеком в мире, поскольку он не мылся больше 60 лет.
Хаджи считал, что из-за чистоты может заболеть. Несколько месяцев назад соседи все же заставили его помыться. После этого он умер.
Иранец жил на юге страны в деревне Деджга. Говорят, что он питался гнилым мясом дикобразов и пил воду из проржавевшей масленки.
Соседи даже построили для него хижину из кирпича, а до этого Хаджи жил в канаве.
Опубликовано: Светлана Репина
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