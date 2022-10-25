Кадыров назвал спецоперацию на Украине «джихадом»
2022-10-25 23:34
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором назвал спецоперацию на Украине «большим джихадом».
Он призвал мобилизованных не жаловаться на недостаток экипировки, а забирать у украинских военных оружие, технику и форму.
Кадыров пообещал нападения каждый день и заявил, что Одесса, Киев и Харьков – это российская территория, как и вся Украина.
По мнению Кадырова, в «большом джихаде» должны участвовать все. Он также пообещал «хорошие новости» в скором времени.
Опубликовано: Светлана Репина
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