Кадыров назвал спецоперацию на Украине «джихадом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором назвал спецоперацию на Украине «большим джихадом».

Он призвал мобилизованных не жаловаться на недостаток экипировки, а забирать у украинских военных оружие, технику и форму.

Кадыров пообещал нападения каждый день и заявил, что Одесса, Киев и Харьков – это российская территория, как и вся Украина.

По мнению Кадырова, в «большом джихаде» должны участвовать все. Он также пообещал «хорошие новости» в скором времени.