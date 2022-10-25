Bloomberg назвал дату закрытия Илоном Маском сделки по покупке Twitter
2022-10-25 23:35
Американское издание рассказало, когда генеральный директор SpaseX закроет сделку по покупке социальной сети Twitter.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск закроет сделку по покупке социальной сети Twitter в пятницу 28 октября, сообщает Bloomberg.
По информации источников информационного агентства, американский бизнесмен заявил об этом в ходе видеоконференции с представителями финансовых структур, которые финансирую сделку.
Bloomberg сообщает, что банки уже сформировали кредитное соглашение. В настоящий момент идет согласование документов, уточняет агентство.
Опубликовано: Максим Алексеев
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