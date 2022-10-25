Bloomberg назвал дату закрытия Илоном Маском сделки по покупке Twitter

Американское издание рассказало, когда генеральный директор SpaseX закроет сделку по покупке социальной сети Twitter.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск закроет сделку по покупке социальной сети Twitter в пятницу 28 октября, сообщает Bloomberg.

По информации источников информационного агентства, американский бизнесмен заявил об этом в ходе видеоконференции с представителями финансовых структур, которые финансирую сделку.

Bloomberg сообщает, что банки уже сформировали кредитное соглашение. В настоящий момент идет согласование документов, уточняет агентство.